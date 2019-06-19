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РИА Новости

В Москве проводят проверку после смерти подростка от удара током

Вчера, 18:35
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку в связи со смертью подростка от удара током на станции "Переделкино" в Москве, заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что подросток найден мертвым между вагонами электрички сообщением Москва-Нара.
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"По предварительным данным, сегодня... было обнаружено тело подростка 2003 года рождения, с явными признаками электротравмы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала она.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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