В Москве проводят проверку после смерти подростка от удара током

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку в связи со смертью подростка от удара током на станции "Переделкино" в Москве, заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня... было обнаружено тело подростка 2003 года рождения, с явными признаками электротравмы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала она.