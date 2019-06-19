В ДНР и ЛНР назвали диалог гуманитарной группы по Донбассу конструктивным

ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик назвали назвали конструктивными переговоры гуманитарной подгруппы трехстороней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Заседание гуманитарной группы прошло в достаточно конструктивном диалоге", - заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.

Она уточнила, что на встрече обсуждались вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших. "Кроме того, на встрече стороны затронули вопрос восстановления пролета моста у Станицы Луганской", - добавила Кобцева.

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова также назвала конструктивной прошедшую встречу гуманитарной подгруппы в Минске. По ее словам, во время встречи сторонам удалось обсудить ряд вопросов, связанных с проведением очередного этапа обмена пленными.

"Донецкой народной республикой был поднят вопрос подтверждения местонахождения запрашиваемых лиц на территории Украины и обмена информацией относительно их процессуального статуса. По итогам обсуждения были достигнуты договоренности по взаимному обмену указанными данными, а также по согласованию поименных списков удерживаемых лиц", - заявила Морозова журналистам.