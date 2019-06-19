В Петербурге сгорели пять автомобилей

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пять автомобилей сгорели в промзоне в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Уточняется, что пожар произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в ремонтном боксе горели обстановка и автомобили на площади 100 квадратных метров, была угроза распространения огня на соседние ангары.