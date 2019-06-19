МИД заявил об отсутствии доказательств российской вины в деле MH17

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения MH17 вновь не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства неправомерных заявлений в адрес РФ, говорится в заявлении МИД РФ.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз также не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Очевидно, что ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации. При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются", - заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.