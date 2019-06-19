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РИА Новости

Эр-Рияд отверг попытки повлиять на дело Хашукджи

Вчера, 17:48
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КАИР, 19 июн - РИА Новости. Эр-Рияд отвергает попытки запятнать руководство королевства в связи с делом журналиста Джамаля Хашукджи и вывести дело из компетенции саудовского правосудия, заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.
В среду был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар. В своем докладе Каламар, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда Бен Салмана. Спецдокладчик ООН призвала ввести международные санкции в отношении всех возможных виновных в гибели Хашукджи, а также ввести мораторий на поставку средств слежения в Саудовскую Аравию.
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По словам аль-Джубейра, доклад содержит явные противоречия.
"Мы категорически отвергаем любые попытки запятнать руководство королевства и попытки вывести это дело из компетенции саудовского правосудия", - написал аль-Джубейр в Twitter.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияООНВ мире
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