Эр-Рияд отверг попытки повлиять на дело Хашукджи

КАИР, 19 июн - РИА Новости. Эр-Рияд отвергает попытки запятнать руководство королевства в связи с делом журналиста Джамаля Хашукджи и вывести дело из компетенции саудовского правосудия, заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

В среду был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар. В своем докладе Каламар, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда Бен Салмана. Спецдокладчик ООН призвала ввести международные санкции в отношении всех возможных виновных в гибели Хашукджи, а также ввести мораторий на поставку средств слежения в Саудовскую Аравию.