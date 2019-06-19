Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T17:41Z
https://ria.ru/20190619/1555709360.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/60927/32/609273230_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_0750140b8cb3fc31191a4edf44b5888b.jpg
РИА Новости

Грызлов призвал украинские власти не повторять ошибки предшественников

Вчера, 17:41
271
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный политический форум в Ярославле
Международный политический форум в Ярославле
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Москва призывает новые украинские власти не повторять ошибки своих предшественников и не уклоняться от выполнения минских соглашений, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
"Действия новой киевской власти все больше расходятся с той позицией, которую заявили избиратели на выборах президента. Положительных перемен, на которые рассчитывали люди после выборов, не происходит. Киевская блокада Донбасса продолжается, киевские обстрелы Донбасса продолжаются, политического диалога с Донбассом нет", - заявил он журналистам по итогам заседания контактной группы.
В целом, по его словам, "Киев не проявляет никакой готовности выполнять свои обязательства по минским договоренностям".
"Недавние заявления киевских властей, в том числе на зарубежных площадках – это просто попытка заболтать тему минских договоренностей, попытка уклониться от их реализации. Хотел бы призвать киевские власти не повторять ошибки и преступления своих предшественников, не наступать на те же грабли", - добавил Грызлов.
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Вчера, 17:38
Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в районе станицы Луганской
1200000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассБорис ГрызловРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в районе станицы Луганской
РИА
Новости
Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новое перемирие
В Саудовской Аравии прокомментировали доклад ООН по делу Хашукджи
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия будет содействовать в установлении истины о крушении MH17
Лента
новостей
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Партия Тимошенко подала документы в ЦИК Украины
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД заявил об отсутствии доказательств российской вины в деле MH17
МИД Венесуэлы призвал ЕС не следовать стратегии США
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Валерия Лутковская
Зеленский назначил представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 2 июля
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал инвестиционный форум для восстановления Донбасса
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 рассказало, какую информацию ждет от российской стороны
Заявление о перемирии должно включать конкретные шаги, заявили в ДНР
Сессия ПАСЕ
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев прокомментировал итоги расследования крушения МН17
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
Лента новостейМолния