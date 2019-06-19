Грызлов призвал украинские власти не повторять ошибки предшественников

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Москва призывает новые украинские власти не повторять ошибки своих предшественников и не уклоняться от выполнения минских соглашений, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

"Действия новой киевской власти все больше расходятся с той позицией, которую заявили избиратели на выборах президента. Положительных перемен, на которые рассчитывали люди после выборов, не происходит. Киевская блокада Донбасса продолжается, киевские обстрелы Донбасса продолжаются, политического диалога с Донбассом нет", - заявил он журналистам по итогам заседания контактной группы.

В целом, по его словам, "Киев не проявляет никакой готовности выполнять свои обязательства по минским договоренностям".

"Недавние заявления киевских властей, в том числе на зарубежных площадках – это просто попытка заболтать тему минских договоренностей, попытка уклониться от их реализации. Хотел бы призвать киевские власти не повторять ошибки и преступления своих предшественников, не наступать на те же грабли", - добавил Грызлов.