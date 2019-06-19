В Подмосковье двух несовершеннолетних подозревают в ранении полицейского

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в нападении на полицейского с ножом в Щелковском районе Подмосковья, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК России.

Ранее в полиции рассказали о задержании уроженца одной из республик Средней Азии по подозрению в нападении на полицейского, который был ранен ножом в живот при проверке документов в городском округе Фрязино.

"Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков 2002 и 2001 годов рождения. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья)", - говорится в сообщении СК. В ведомстве отметили, что подозреваемым - 17 и 16 лет.

По версии следствия, в среду во дворе жилого дома сотрудники отдела уголовного розыска остановили двух молодых людей, один из которых по приметам был похож на возможного преступника. При проверке документов подростки стали оказывать активное сопротивление сотрудникам полиции, в ходе которого один из несовершеннолетних нанес оперуполномоченному удар ножом. Сотрудника полиции госпитализировали, ему оказывается вся необходимая помощь.