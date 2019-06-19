В подмосковном округе Солнечногорск создадут рыбоводный комплекс

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Хозяйство по выращиванию товарной рыбы планируется создать в акватории Истринского водохранилища в городском округе Солнечногорск Московской области, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Рыбоводный участок, на котором предполагается создать рыбоводный комплекс, будет расположен в акватории Истринского водохранилища вблизи деревни Пятница округа Солнечногорск. Его площадь составит 0,73 гектара", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.

Отмечается, что на участке будут выращивать стерлядь, радужную форель, сазана, толстолобика, а также карася.