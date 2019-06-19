В Донбассе подорвалась инкассаторская машина Приватбанка

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Инкассаторская машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве в Попаснянском районе подконтрольной Киеву части Луганской области, сотрудники и деньги не пострадали, сообщила в среду руководитель регионального пресс-офиса банка Светлана Литвин.

"Экипаж инкассаторского автомобиля Приватбанка не пострадал в результате подрыва авто управляемым взрывным устройством, который произошло сегодня утром в районе села Врубовка Попаснянского района Луганской области", - сообщила Литвин на странице в Facebook.

По ее словам, благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации, работники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто. На место происшествия был направлен резервный инкассаторский автомобиль. На месте происшествия работает полиция.