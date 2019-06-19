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РИА Новости

В Донбассе подорвалась инкассаторская машина Приватбанка

Вчера, 16:21
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Инкассаторская машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве в Попаснянском районе подконтрольной Киеву части Луганской области, сотрудники и деньги не пострадали, сообщила в среду руководитель регионального пресс-офиса банка Светлана Литвин.
"Экипаж инкассаторского автомобиля Приватбанка не пострадал в результате подрыва авто управляемым взрывным устройством, который произошло сегодня утром в районе села Врубовка Попаснянского района Луганской области", - сообщила Литвин на странице в Facebook.
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По ее словам, благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации, работники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто. На место происшествия был направлен резервный инкассаторский автомобиль. На месте происшествия работает полиция.
Банк объявил награду в размере 50 тысяч гривен (почти 1,9 тысячи долларов) за информацию о нападавших.
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