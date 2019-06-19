Заказник на востоке Подмосковья планируют увеличить в шесть раз

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство экологии Московской области подготовило проект, в соответствии с которым площадь природного заказника "Болото Сетка" может быть увеличена в шесть раз, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Минэкологии предлагает увеличить площадь заказника со 179 до тысячи гектаров и дать ему новое название – "Озерный". Вопрос о реорганизации ООПТ (особо охраняемой природной территории – ред.) будет решаться на заседании правительства Московской области", - подчеркивается сообщении.

Отмечается, что заказник расположен на землях городских округов Балашиха и Щелково. Экологи установили, что в заказник не включены ценные экосистемы – водные объекты и прилегающие к ним территории.