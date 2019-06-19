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РИА Новости
Новости Подмосковья

Заказник на востоке Подмосковья планируют увеличить в шесть раз

Вчера, 16:12
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство экологии Московской области подготовило проект, в соответствии с которым площадь природного заказника "Болото Сетка" может быть увеличена в шесть раз, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Минэкологии предлагает увеличить площадь заказника со 179 до тысячи гектаров и дать ему новое название – "Озерный". Вопрос о реорганизации ООПТ (особо охраняемой природной территории – ред.) будет решаться на заседании правительства Московской области", - подчеркивается сообщении.

Отмечается, что заказник расположен на землях городских округов Балашиха и Щелково. Экологи установили, что в заказник не включены ценные экосистемы – водные объекты и прилегающие к ним территории.
Ранее сообщалось, что власти Московской области до конца текущего года планируют организовать в регионе шесть новых особо охраняемых природных территорий на площади почти в две тысячи гектаров.
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