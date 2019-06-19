Госдума отменила пленарное заседание 20 июня из-за прямой линии с Путиным

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Государственная дума приняла решение отменить пленарное заседание 20 июня в связи с прямой линией с президентом России Владимиром Путиным.
Согласно принятому депутатами постановлению, 20 июня будет считаться днем работы в комитетах и комиссиях Госдумы, а также в думских фракциях.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявлял, что фракции ГД просили предоставить им возможность посмотреть прямую линию с президентом, учитывая, что это касается их избирательных округов и в целом "интересны ответы на вопросы, которые прозвучат".
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.