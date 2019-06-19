Всероссийские соревнования сноубордистов стартовали на Камчатке

Состязания проходят на снежнике Вилючинского вулкана. В них принимают участие спортсмены из Сахалинской и Магаданской областей, Приморского края, а также члены спортивной сборной команды России по сноуборду. Камчатку представляют 25 человек.

"Камчатский край – одно из двух мест в России, где в это время года можно кататься на сноуборде и горных лыжах. Снег на Вилючинском вулкане сегодня отвечает всем стандартам качества для проведения всероссийских соревнований. Протяженность трассы составляет 600 метров, а высота старта – 320 метров. Спортсмены будут состязаться в трех дисциплинах: параллельный слалом, параллельный слалом-гигант и сноуборд-кросс", – сказал министр спорта региона Константин Хмелевский.