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РИА Новости
Камчатский край

Всероссийские соревнования сноубордистов стартовали на Камчатке

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкДевушка на открытии горнолыжного сезона
Девушка на открытии горнолыжного сезона
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн - РИА Новости. Более 60 спортсменов, включая членов сборной команды страны по сноуборду, участвуют в стартовавших в среду на Камчатке всероссийских соревнованиях "Снежная долина-2019", сообщает пресс-служба краевого правительства.
Состязания проходят на снежнике Вилючинского вулкана. В них принимают участие спортсмены из Сахалинской и Магаданской областей, Приморского края, а также члены спортивной сборной команды России по сноуборду. Камчатку представляют 25 человек.
"Камчатский край – одно из двух мест в России, где в это время года можно кататься на сноуборде и горных лыжах. Снег на Вилючинском вулкане сегодня отвечает всем стандартам качества для проведения всероссийских соревнований. Протяженность трассы составляет 600 метров, а высота старта – 320 метров. Спортсмены будут состязаться в трех дисциплинах: параллельный слалом, параллельный слалом-гигант и сноуборд-кросс", – сказал министр спорта региона Константин Хмелевский.
Завершатся соревнования в воскресенье, 23 июня, сноуборд-кроссом. В воскресенье же пройдут церемонии закрытия и награждения победителей.
Екатерина Тудегешева
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