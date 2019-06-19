Экс-главу ставропольских компаний объявили в розыск по делу Арашуковых

ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Бывший исполнительный директор ставропольских газовых компаний, экс-министр культуры Карачаево-Черкесии Уали Евгамуков объявлен в федеральный розыск за участие в преступном сообществе, возглавляемом Раулем Арашуковым, сообщает управление ФСБ по республике.

"УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике по поручению СУ СК России по КЧР в рамках расследования уголовного дела за участие в деятельности возглавляемого бывшим советником генерального директора ОАО "Газпром межрегионгаз" Арашуковым Раулем Туркбиевичем организованного преступного сообщества объявлен в федеральный розыск Евгамуков Уали Рауфович, 19.07.1960 года рождения, исполнительный директор ОАО "Апанасейкирайгаз" и АО "Буденновскгазпромбытсервис", - говорится в релизе.

По данным ФСБ, Евгамуков подозревается в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах. "Всем, кто располагает информацией о месте нахождения Евгамукова, просьба звонить по телефону доверия УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике - 26-70-00", - добавляется в сообщении.

Уали Евгамуков родился 19 июля 1960 года в ауле Псыж Прикубанского района Ставропольского края. По образованию - преподаватель хореографических дисциплин. В ноябре 2012 года был назначен на пост министра культуры Карачаево-Черкесии.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.