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РИА Новости

Экс-главу ставропольских компаний объявили в розыск по делу Арашуковых

Вчера, 15:42
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ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Бывший исполнительный директор ставропольских газовых компаний, экс-министр культуры Карачаево-Черкесии Уали Евгамуков объявлен в федеральный розыск за участие в преступном сообществе, возглавляемом Раулем Арашуковым, сообщает управление ФСБ по республике.
"УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике по поручению СУ СК России по КЧР в рамках расследования уголовного дела за участие в деятельности возглавляемого бывшим советником генерального директора ОАО "Газпром межрегионгаз" Арашуковым Раулем Туркбиевичем организованного преступного сообщества объявлен в федеральный розыск Евгамуков Уали Рауфович, 19.07.1960 года рождения, исполнительный директор ОАО "Апанасейкирайгаз" и АО "Буденновскгазпромбытсервис", - говорится в релизе.
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По данным ФСБ, Евгамуков подозревается в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах. "Всем, кто располагает информацией о месте нахождения Евгамукова, просьба звонить по телефону доверия УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике - 26-70-00", - добавляется в сообщении.
Уали Евгамуков родился 19 июля 1960 года в ауле Псыж Прикубанского района Ставропольского края. По образованию - преподаватель хореографических дисциплин. В ноябре 2012 года был назначен на пост министра культуры Карачаево-Черкесии.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
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В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец уже бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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