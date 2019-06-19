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РИА Новости

"Не дадим себя обидеть!" В Сети возмутились словами Зеленского об украинках

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорожане в национальных костюмах возлагают цветы к памятнику поэта Тараса Шевченко
Горожане в национальных костюмах возлагают цветы к памятнику поэта Тараса Шевченко
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинки обвинили президента Владимира Зеленского в сексизме и запустили флешмоб в твиттере #ЯтобіНеБренд ("Я тебе не бренд").
Так девушки отреагировали на слова украинского лидера, назвавшего красивых женщин одним из туристических символов страны.
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"Не дадим себя обидеть!" — написала @langveyl.
"Как можно уважать человека, у которого вообще язык поворачивается назвать так прекрасных, умных, сильных украинок. Стыдно должно быть, перед половиной Украины стыдно", — возмутилась @Sofi_Latash.
"Зеленский решил провести ребрендинг украинских женщин", — отметил Серафим.
"Шел 2019 год, украинский президент называл людей брендом и не чесался. <…> Вот вам и демократия, вот вам и либеральные ценности, вот вам и народный <…> президент", — присоединилась @Eva__Scarlett.
"У вас советница по вопросам гендерного равенства работает так же, как работает равенство в нашей стране? Все говорят, что оно есть, но на практике мы видим обратное", — заключила @YuliaTymosha.
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Почему Зеленский пока так и не стал "президентом мира"
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УкраинаВ мире
Популярные комментарии
там 70 с лишним процентов за "это" проголосовало. чё опять не так? )))
19 июня, 16:19
алексей леонтьев
1530000
А Зе спросил у тех девчат, что вдоль Каширского стоят? 🤔🤣
19 июня, 16:04
Геннадий Григорович
1030000
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