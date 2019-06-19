"Не дадим себя обидеть!" В Сети возмутились словами Зеленского об украинках

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинки обвинили президента Владимира Зеленского в сексизме и запустили флешмоб в твиттере #ЯтобіНеБренд ("Я тебе не бренд").
Так девушки отреагировали на слова украинского лидера, назвавшего красивых женщин одним из туристических символов страны.
"Не дадим себя обидеть!" — написала @langveyl.
"Как можно уважать человека, у которого вообще язык поворачивается назвать так прекрасных, умных, сильных украинок. Стыдно должно быть, перед половиной Украины стыдно", — возмутилась @Sofi_Latash.
"Зеленский решил провести ребрендинг украинских женщин", — отметил Серафим.
"Шел 2019 год, украинский президент называл людей брендом и не чесался. <…> Вот вам и демократия, вот вам и либеральные ценности, вот вам и народный <…> президент", — присоединилась @Eva__Scarlett.
#ятобінебренд pic.twitter.com/7KpCisKLye— Стремянка (@stremynka) 18 июня 2019 г.
"У вас советница по вопросам гендерного равенства работает так же, как работает равенство в нашей стране? Все говорят, что оно есть, но на практике мы видим обратное", — заключила @YuliaTymosha.