В Харькове проверяют сообщение о минировании аэропорта

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Правоохранители проверяют сообщение о минировании более десяти объектов в Харькове, в частности аэропорта, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"Полицейские проверяют информацию о минировании более десятка различных объектов в Харькове", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на электронную почту полиции поступило сообщение о минировании аэропорта, развлекательных центров, церквей, медучреждения и заведений питания. "По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.