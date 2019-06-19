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РИА Новости

В Харькове проверяют сообщение о минировании аэропорта

Вчера, 15:20
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КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Правоохранители проверяют сообщение о минировании более десяти объектов в Харькове, в частности аэропорта, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Полицейские проверяют информацию о минировании более десятка различных объектов в Харькове", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на электронную почту полиции поступило сообщение о минировании аэропорта, развлекательных центров, церквей, медучреждения и заведений питания. "По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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