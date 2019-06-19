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РИА Новости

Водитель, требовавший встречи с Золотовым у Кремля, не признал вину

Вчера, 14:54
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Водитель, якобы угрожавший взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшийся после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, не признал вину в хулиганстве, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Сегодня Тверской суд столицы приступил к рассмотрению по существу этого уголовного дела. В рамках процесса мера пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Шалаю была продлена на 6 месяцев, до 30 ноября. Защиту подсудимого осуществлял адвокат по назначению. Фактически, побеседовали и согласовали позицию они сегодня впервые, прямо в зале заседаний.
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В ходе слушания выяснилось, что Шалай под другой фамилией ранее был приговорен к реальному сроку за грабеж. Мужчина, который находился в "аквариуме" суда в футболке с надписью на английском языке "Я защищен абсолютной правдой", пояснил, что это уголовное дело "было давно", сейчас он реабилитировался в обществе, имеет постоянную работу в транспортной компании, занимается благотворительностью и воспитывает трех несовершеннолетних детей.
После оглашения обвинительного заключения Шалай заявил, что не согласен с ним. "Я не признаю вину. Я совершил административное правонарушение, но не уголовное", - заявил подсудимый.
Следующее заседание по этому делу состоится 11 июля. Гособвинение планирует в этот день опросить ряд свидетелей. В беседе с корреспондентом РИА Новости прокурор не уточнила, будет ли в качестве свидетеля допрошен Золотов, но и не исключила такого развития событий.
Шалай обвиняется в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (часть 2 статьи 213 УК РФ). По данным следствия, мужчина на автомобиле Gelandewagen въехал под "кирпич" на Васильевский спуск, непосредственно примыкающий к Красной площади со стороны Покровского собора, после чего заявил полицейским, что в машине находится взрывоопасный предмет и он готов устроить подрыв автомобиля, если его не выслушают. Как сообщали в столичном управлении МВД, к Шалеаю для ведения переговоров Золотов, который выяснил, что нарушитель порядка пошел на этот поступок, дабы встретиться с Владимиром Путиным и рассказать ему "о проблемах в пенитенциарной системе страны". Военачальник обещал передать эту информацию президенту, и мужчина сдался полицейским.
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн, до недавнего времени бывший советником главы Росгвардии, также подтвердил, что Золотов уговорил мужчину сдаться, и опубликовал у себя в Twitter фотографию газового баллона, который лежал в багажнике внедорожника.
Шалай является учредителем приморского благотворительного фонда "Абсолютная истина", целью которого является помощь в реабилитации отбывших наказание осужденных и помощь заключенным. После ареста Шалая, его фонд оказал благотворительную помощь столичному СИЗО-2 в виде поставки лакокрасочных материалов и ремонта.
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Виктор ЗолотовПроисшествия
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