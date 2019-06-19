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РИА Новости

Спецдокладчик призвала СБ ООН провести встречу из-за убийства Хашукджи

Вчера, 14:03
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ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала Совет Безопасности провести неформальную встречу для оценки последствий для безопасности для журналистов и правозащитников после убийства Хашукджи.
"Рекомендации… Совету Безопасности провести встречу по "формуле Аррии" для оценки последствий для мира и стабильности убийства Хашукджи, а также в более широком понимании внесудебных преследований отдельных личностей", - говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду. Заседания по формуле Аррии носят характер неформальных конфиденциальных встреч и позволяют проводить обмен мнениями с участием лиц, которых по мнению членов СБ ООН было бы полезно заслушать.
По мнению Каламар, генеральный секретарь ООН также должен проследить за развитием хода расследования смерти саудовского журналиста и определить механизм выявления виновных.
Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.
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В ООН призвали Саудовскую Аравию признать вину в убийстве Хашукджи
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияТурцияООНВ мире
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