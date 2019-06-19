Спецдокладчик призвала СБ ООН провести встречу из-за убийства Хашукджи

ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала Совет Безопасности провести неформальную встречу для оценки последствий для безопасности для журналистов и правозащитников после убийства Хашукджи.

"Рекомендации… Совету Безопасности провести встречу по "формуле Аррии" для оценки последствий для мира и стабильности убийства Хашукджи, а также в более широком понимании внесудебных преследований отдельных личностей", - говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду. Заседания по формуле Аррии носят характер неформальных конфиденциальных встреч и позволяют проводить обмен мнениями с участием лиц, которых по мнению членов СБ ООН было бы полезно заслушать.

По мнению Каламар, генеральный секретарь ООН также должен проследить за развитием хода расследования смерти саудовского журналиста и определить механизм выявления виновных.

Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.