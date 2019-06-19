Клишас отметил необходимость отзывов правительства на поправки в КоАП

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Требование обязательного отзыва правительства на вносящиеся парламентариями поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП) позволят обеспечить системный подход к совершенствованию этого кодекса, необходимость чего назрела уже давно, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Законопроект, обязующий представлять официальный отзыв правительства при подготовке поправок в КоАП РФ, был внесён в среду в Госдуму. Его авторами стали Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

"Обязательный характер отзыва правительства на поправки в КоАП обеспечит системный подход в совершенствовании кодекса. Необходимость данной нормы назрела уже давно", - заявил Клишас.