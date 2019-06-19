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РИА Новости

Клишас отметил необходимость отзывов правительства на поправки в КоАП

Вчера, 13:39
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Требование обязательного отзыва правительства на вносящиеся парламентариями поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП) позволят обеспечить системный подход к совершенствованию этого кодекса, необходимость чего назрела уже давно, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Законопроект, обязующий представлять официальный отзыв правительства при подготовке поправок в КоАП РФ, был внесён в среду в Госдуму. Его авторами стали Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.
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"Обязательный характер отзыва правительства на поправки в КоАП обеспечит системный подход в совершенствовании кодекса. Необходимость данной нормы назрела уже давно", - заявил Клишас.
Он подчеркнул, что в Совфеде рассчитывают, что коллеги из Госдумы в ближайшее время рассмотрят этот законопроект.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФРоссияОбщество
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