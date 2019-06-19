В Голливуде украли статую Мэрилин Монро

Американская актриса Мерлин Монро во время съемок фильма "Зуд седьмого года"

© AP Photo Американская актриса Мерлин Монро во время съемок фильма "Зуд седьмого года"

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса ищет преступников, которые украли статую Мэрилин Монро с крыши стальной беседки "Четыре леди Голливуда", которая украшала Аллею славы с середины 90-х годов, Полиция Лос-Анджелеса ищет преступников, которые украли статую Мэрилин Монро с крыши стальной беседки "Четыре леди Голливуда", которая украшала Аллею славы с середины 90-х годов, сообщает NBC.

Небольшая статуя бронзового цвета изображала актрису в культовой позе, когда ветер раздувает ее юбку в фильме "Зуд седьмого года" (1955 год).

Детективы полиции Лос-Анджелеса, судебно-медицинский эксперт и пожарная служба прибыли на место происшествия в Голливуде, чтобы помочь полиции выяснить, кто украл статую.

Специалистам пришлось подниматься на вершину инсталляции, чтобы судмедэксперт смог осмотреть место преступления.

"У нас есть свидетель, который видел, как кто-то взобрался на объект и повалил статую", - сказал член городского совета Лос-Анджелеса Митч О'Фаррелл.