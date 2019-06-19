Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T12:56Z
https://ria.ru/20190619/1555694908.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/102854/69/1028546956_0:0:1424:800_1036x0_80_0_0_5c08773aa4fd9886c7eed39ae7b10933.jpg
РИА Новости
Культура

В Голливуде украли статую Мэрилин Монро

Вчера, 12:56
382
© AP PhotoАмериканская актриса Мерлин Монро во время съемок фильма "Зуд седьмого года"
Американская актриса Мерлин Монро во время съемок фильма Зуд седьмого года
© AP Photo
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса ищет преступников, которые украли статую Мэрилин Монро с крыши стальной беседки "Четыре леди Голливуда", которая украшала Аллею славы с середины 90-х годов, сообщает NBC.
Небольшая статуя бронзового цвета изображала актрису в культовой позе, когда ветер раздувает ее юбку в фильме "Зуд седьмого года" (1955 год).
© Depositphotos / AlKan32Скульптура "Четыре леди Голливуда"
Скульптура Четыре леди Голливуда
© Depositphotos / AlKan32
Скульптура "Четыре леди Голливуда"
Детективы полиции Лос-Анджелеса, судебно-медицинский эксперт и пожарная служба прибыли на место происшествия в Голливуде, чтобы помочь полиции выяснить, кто украл статую.
Специалистам пришлось подниматься на вершину инсталляции, чтобы судмедэксперт смог осмотреть место преступления.
"У нас есть свидетель, который видел, как кто-то взобрался на объект и повалил статую", - сказал член городского совета Лос-Анджелеса Митч О'Фаррелл.
Детектив Голливудского отделения полиции Лос-Анджелеса Дуглас Олдфилд заявил, что криминалисты уже нашли некоторые доказательства по делу: "Эксперты обнаружили несколько отпечатков пальцев. Также мы заметили, что подозреваемый использовал регулируемую опору".
Министр культуры РФ Владимир Мединский
13 мая, 08:16
Российское кино успешно конкурирует с Голливудом, заявил Мединский
000002
NBCМэрилин МонроЛос-АнджелесКультура
Рекомендуем
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Знаменитый канатоходец готов пройти между шпилями Нотр-Дама
РИА
Новости
Актер Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер сыграет шпиона в триллере "Малко"
Музыкант Эд Ширан
Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома
Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
Хабенский и Исакова сыграют главные роли в фильме Меликян "Троица"
Лента
новостей
Кадр из фильма Любовь с акцентом
Артур Смольянинов снимется в фильме "Еврей"
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка — главный блокбастер лета открылась в Пушкинском музее
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
Певица MARUV
Певица Maruv выступит в Москве на разогреве у Кристины Агилеры
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия года театра во время посещения Российского театра драмы имени Ф. Волкова
Гостям Года Театра не надо платить визовый сбор
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Второго сезона сериала "Чернобыль" не будет
Проект Йога в парках стартовал в Москве
Москвичей научат азам медитации на фестивале йоги в парке "Зарядье"
Съёмки многосерийного фильма Зулейха открывает глаза
Ведущие артисты театра "Современник" примут участие в марафоне чтения
Джейн Биркин и Серж Генсбур во время Каннского кинофестиваля, 16 мая, 1974 года
Порванную купюру с подписью Сержа Генсбура продали за пять тысяч евро
Кадр из мульфильма Смешарики. Дежавю
Мультфильм "Смешарики.Дежавю" признали лучшим на премии "ТЭФИ-KIDS"-2019
Британская актриса Софи Тернер
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер может сыграть Боя Джорджа в молодости
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния