В РПЦ соболезнуют в связи с кончиной писателя-священника Николая Агафонова

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил соболезнования в связи с кончиной известного писателя, протоиерея Николая Агафонова.

Протоиерей Николай Агафонов скончался в результате тяжелой продолжительной болезни на 65-м году жизни.

"Выражаю соболезнования всем знавшим покойного, духовно выросшим на его талантливых произведениях, сочетавших глубокую веру и красоту изложения", — сказал Легойда.

Он напомнил, что писательские труды Агафонова, бывшего членом Союза писателей России, в 2014 году были отмечены Патриаршей литературной премией.