В РПЦ соболезнуют в связи с кончиной писателя-священника Николая Агафонова

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил соболезнования в связи с кончиной известного писателя, протоиерея Николая Агафонова.
Протоиерей Николай Агафонов скончался в результате тяжелой продолжительной болезни на 65-м году жизни.
"Выражаю соболезнования всем знавшим покойного, духовно выросшим на его талантливых произведениях, сочетавших глубокую веру и красоту изложения", — сказал Легойда.
Он напомнил, что писательские труды Агафонова, бывшего членом Союза писателей России, в 2014 году были отмечены Патриаршей литературной премией.
"Произведения отца Николая были продолжением его миссионерской деятельности, исполненной заботы о просвещении и спасении каждого человека", - отметил Легойда.