Стартовали продажи билетов на сезон джаза в Крыму

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В продажу поступили билеты на самое яркое музыкальное событие в жизни Крыма — Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель.
Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в дни фестиваля в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1000 рублей. Как всегда Koktebel Jazz Party порадует гостей и жителей артистического поселка выступлениями ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей. Фестиваля включил и искусствоведческие программы от музыкальных гуру.
В начале июня была открыта аккредитация для СМИ на фестиваль, который позволит его гостям и участникам окунуться в удивительную энергетику Коктебеля. Подать заявку можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля СМИ смогут также пользоваться "горячей" линией.
Мероприятие проходит при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" и холдинга ВГТРК. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Региональным партнером выступает ИД Собака Крым.
18 марта, 13:45Koktebel Jazz Party на фестивале "Крымская весна"
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.