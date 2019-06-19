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РИА Новости
Культура

Стартовали продажи билетов на сезон джаза в Крыму

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В продажу поступили билеты на самое яркое музыкальное событие в жизни Крыма — Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель.
Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в дни фестиваля в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1000 рублей. Как всегда Koktebel Jazz Party порадует гостей и жителей артистического поселка выступлениями ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей. Фестиваля включил и искусствоведческие программы от музыкальных гуру.
В начале июня была открыта аккредитация для СМИ на фестиваль, который позволит его гостям и участникам окунуться в удивительную энергетику Коктебеля. Подать заявку можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля СМИ смогут также пользоваться "горячей" линией.
Мероприятие проходит при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" и холдинга ВГТРК. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Региональным партнером выступает ИД Собака Крым.
Вокалист группы BILLY'S BAND Билли Новик выступает на Koktebel Jazz Party фестиваля Крымская весна
18 марта, 13:45
Koktebel Jazz Party на фестивале "Крымская весна"
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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