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РИА Новости

В Кремле рассказали, как пройдет встреча в "нормандском формате"

Вчера, 12:28
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Встреча в "нормандском формате" пройдет на уровне помощников президента, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На уровне помощников президента. Будет или Юрий Викторович (Ушаков), или Владислав Юрьевич (Сурков). И то и другое возможно", - сказал Песков.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 18 июня, сказала, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" состоится 12 июля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече советников, которые подготовят встречу на уровне глав государств "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
18 июня, 20:29
Зеленский обсудил с президентом Германии работу "нормандского формата"
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Ситуация на УкраинеЮрий УшаковВладислав СурковВладимир ЗеленскийАнгела МеркельДмитрий ПесковФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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