В Кремле рассказали, как пройдет встреча в "нормандском формате"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Встреча в "нормандском формате" пройдет на уровне помощников президента, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На уровне помощников президента. Будет или Юрий Викторович (Ушаков), или Владислав Юрьевич (Сурков). И то и другое возможно", - сказал Песков.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 18 июня, сказала, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" состоится 12 июля.