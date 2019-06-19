Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Скандинавский антициклон принесет в Москву 30-ти градусную жару в конце недели, но в выходные ожидаются грозовые дожди на территории столицы и Подмосковья, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Уже сегодня мы попали под влияние скандинавского антициклона, и до конца рабочей недели этот очаг высокого давления буде управлять погодой в столичном регионе. Благодаря ему у нас будет сухо, солнечно и обойдется без осадков... Столбики термометров будут подниматься выше с каждым днем. В четверг мы прогнозируем, что в городе потеплеет до 30 градусов, в Подмосковье до 26-31 градуса", - рассказала Волосюк.

Синоптик отметила, что предстоящей ночью будет тепло, температура не опустится ниже 15-17 градусов тепла. В пятницу и субботу жара в Москве усилится: ожидается плюс 29-31 градусов. Волосюк отметила, что в субботу увеличится вероятность локальных грозовых дождей.

"В субботу ожидается 30-ти градусная жара, но из-за приближения с запада атмосферных фронтов постепенно возрастет вероятность локальных грозовых дождей. В воскресенье вся территория столичного региона окажется под воздействием западного фронта, поэтому дождей и гроз будет больше и они пройдут повсеместно", - добавила синоптик.

Волосюк отметила, что из-за дождей дневной прогрев воздуха в воскресенье окажется ограничен и температура не превысит 25-27-градусной отметки. Однако ночи останутся теплыми: в Москве 13-17 градусов тепла, по области плюс 14-19. По ее словам, такой температурный режим на 5-6 градусов выше средних климатических значений.