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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Скандинавский антициклон принесет в Москву 30-ти градусную жару в конце недели, но в выходные ожидаются грозовые дожди на территории столицы и Подмосковья, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Уже сегодня мы попали под влияние скандинавского антициклона, и до конца рабочей недели этот очаг высокого давления буде управлять погодой в столичном регионе. Благодаря ему у нас будет сухо, солнечно и обойдется без осадков... Столбики термометров будут подниматься выше с каждым днем. В четверг мы прогнозируем, что в городе потеплеет до 30 градусов, в Подмосковье до 26-31 градуса", - рассказала Волосюк.
Синоптик отметила, что предстоящей ночью будет тепло, температура не опустится ниже 15-17 градусов тепла. В пятницу и субботу жара в Москве усилится: ожидается плюс 29-31 градусов. Волосюк отметила, что в субботу увеличится вероятность локальных грозовых дождей.
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"В субботу ожидается 30-ти градусная жара, но из-за приближения с запада атмосферных фронтов постепенно возрастет вероятность локальных грозовых дождей. В воскресенье вся территория столичного региона окажется под воздействием западного фронта, поэтому дождей и гроз будет больше и они пройдут повсеместно", - добавила синоптик.
Волосюк отметила, что из-за дождей дневной прогрев воздуха в воскресенье окажется ограничен и температура не превысит 25-27-градусной отметки. Однако ночи останутся теплыми: в Москве 13-17 градусов тепла, по области плюс 14-19. По ее словам, такой температурный режим на 5-6 градусов выше средних климатических значений.
"Температура окажется на уровне рекордных значений, но тем не менее мы рассчитываем, что рекордов тепла не будет", - заключила метеоролог.
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