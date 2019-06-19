Кировский губернатор готов ответить на вопросы Путина во время прямой линии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев готов ответить на вопросы президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент сможет при необходимости выходить на связь с главами регионов, министрами и членами правительства во время прямой линии. В пресс-службе главы Кировской области сообщили, что, возможно, в день проведения прямой линии Васильев будет находиться в служебной командировке, поэтому принять участие в прямом включении не сможет, в этом случае на вопросы ответит председатель правительства региона либо первый зампред.

"Во вторник губернатор Кировской области находился в командировке в Москве, где принимал участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое провел вице-премьер правительства России Виталий Мутко. Сейчас Васильев находится в Кирове и готов в режиме видеосвязи принять участие в традиционной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. В случае необходимости глава региона будет готов ответить на вопросы президента, касающиеся ситуации в области", - заявили в пресс-службе губернатора.

Там уточнили, что ожидать возможного соединения глава региона будет в специальном зале видеоконференцсвязи, который расположен в здании регионального правительства.