Кировский губернатор готов ответить на вопросы Путина во время прямой линии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев готов ответить на вопросы президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент сможет при необходимости выходить на связь с главами регионов, министрами и членами правительства во время прямой линии. В пресс-службе главы Кировской области сообщили, что, возможно, в день проведения прямой линии Васильев будет находиться в служебной командировке, поэтому принять участие в прямом включении не сможет, в этом случае на вопросы ответит председатель правительства региона либо первый зампред.
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"Во вторник губернатор Кировской области находился в командировке в Москве, где принимал участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое провел вице-премьер правительства России Виталий Мутко. Сейчас Васильев находится в Кирове и готов в режиме видеосвязи принять участие в традиционной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. В случае необходимости глава региона будет готов ответить на вопросы президента, касающиеся ситуации в области", - заявили в пресс-службе губернатора.
Там уточнили, что ожидать возможного соединения глава региона будет в специальном зале видеоконференцсвязи, который расположен в здании регионального правительства.
Прямая линия с Путиным начнется в четверг в 12.00 мск. В настоящее время в колл-центры поступило уже более миллиона вопросов от россиян. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.