Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Куземка заявила, что таблички с надписями "Город бесов" и "Город храбрых" на въезде в город и на территории города устанавливают политтехнологи.

В понедельник указатель "Город бесов" появился на въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта "Кольцово". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и предложил повесить на въезде в город другую табличку с надписью "Город храбрых". Во вторник на въезде в Екатеринбург установили новый дорожный знак с надписью "Город храбрых", указатель уже демонтировали. Местное издание e1.ru в среду сообщило, что наклейки "Город бесов" расклеивают и на территории города.

"Вот смотрю я, как наши МУПы две недели отдирали наклейки с "городом бесов", смотрю на заранее заготовленные таблички двух видов и понимаю: работают политтехнологи. Даже если поймают тех, кто их устанавливал, - ничего не узнают", - написала Куземка на своей странице в Facebook.

В середине мая телеведущий Владимир Соловьев назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины.

Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора и сформировала список площадок, на которых возможно возведение храма святой Екатерины.