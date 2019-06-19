В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в среду в Тихом океане недалеко от острова, который относится к Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 07.01 по времени UTC (10.01 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 140 километрах к северо-востоку от необитаемого скалистого острова Л'Эсперанс, который находится в 600 километрах от самой восточной части Северного острова, одного из двух главных островов Новой Зеландии.