Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T10:33Z
https://ria.ru/20190619/1555689789.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4

Вчера, 10:33
379
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в среду в Тихом океане недалеко от острова, который относится к Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 07.01 по времени UTC (10.01 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 140 километрах к северо-востоку от необитаемого скалистого острова Л'Эсперанс, который находится в 600 километрах от самой восточной части Северного острова, одного из двух главных островов Новой Зеландии.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
300000
Обсудить 0
Новая ЗеландияВ мире
Рекомендуем
Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
РИА
Новости
Деловой район в Джакарте
Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
На востоке Индии почти 130 детей погибли из-за вспышки острого энцефалита
Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
Лента
новостей
На Украине около 30 человек отравились после купания в озере
Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
Задержание подозреваемых в финансировании террористов
В семи регионах России прошли обыски по делу о финансировании терроризма
В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
Госсекретарь США Майк Помпео
В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
В Индии число погибших из-за аномальной жары возросло до 92 человек
Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
Люди на улице Токио
Названы страны, которые скоро уничтожат себя
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8
В Донецке на шахте остановили вентилятор главного проветривания
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
Лента новостейМолния