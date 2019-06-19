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РИА Новости

В Донецке на шахте остановили вентилятор главного проветривания

Вчера, 10:11
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Вентилятор главного проветривания скипового ствола остановлен на шахте имени Челюскинцев в Донецке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, под землей находилось 50 горняков, они выведены на поверхность, сообщили в среду в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики
Ранее в ДНР сообщили, что утром в среду украинские силовики нанесли артиллерийский удар по западу Донецка.
"Девятнадцатого июня, Донецк, Петровский район, шахта имени Челюскинцев – в результате обстрела остановлен вентилятор главного проветривания скипового ствола, в шахте находилось 50 человек", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
В ведомстве уточнили, что на данный момент все горняки самостоятельно вышли на поверхность.
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