В Донецке на шахте остановили вентилятор главного проветривания

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Вентилятор главного проветривания скипового ствола остановлен на шахте имени Челюскинцев в Донецке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, под землей находилось 50 горняков, они выведены на поверхность, сообщили в среду в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики