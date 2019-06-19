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РИА Новости

В Иране заявили, что диалог по СВПД не нуждается в посредничестве

Вчера, 09:21
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. 2017 год
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. 2017 год
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
УФА, 19 июн - РИА Новости. Вопрос о посредничестве России или другой страны в диалоге Тегерана и Вашингтона по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не стоит, заявил РИА Новости секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
"В существующих условиях в принципе не ставится вопрос о посредничестве. США в одностороннем порядке вышли из СВПД, попрали свои обязательства, ввели незаконные санкции против Ирана", - заявил он.
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"США должны вернуться к изначальной точке, исправить собственные ошибки – этот процесс не нуждается в посредничестве", - добавил Шамхани.
Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
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В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Али ШамханиИранВ мире
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