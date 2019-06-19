В Иране заявили, что диалог по СВПД не нуждается в посредничестве

УФА, 19 июн - РИА Новости. Вопрос о посредничестве России или другой страны в диалоге Тегерана и Вашингтона по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не стоит, заявил РИА Новости секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"В существующих условиях в принципе не ставится вопрос о посредничестве. США в одностороннем порядке вышли из СВПД, попрали свои обязательства, ввели незаконные санкции против Ирана", - заявил он.

"США должны вернуться к изначальной точке, исправить собственные ошибки – этот процесс не нуждается в посредничестве", - добавил Шамхани.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.

В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.