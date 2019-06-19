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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Вчера, 08:10
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Во вторник Народная милиция ЛНР также заявляла о трех обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.
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"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, противотанковые управляемые ракеты и гранатометы", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново и Молодежное.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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