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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

ГП Венесуэлы начала расследование против оппозиции по делу о коррупции

Вчера, 05:02
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование в отношении оппозиционеров, подозреваемых в хищении средств, выделенных на помощь венесуэльцам, мигрировавшим в Колумбию, говорится в заявлении ведомства.
"Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил, что Генпрокуратура начала уголовное расследование в отношении двух людей по делу о коррупции при совершении операций с деньгами, выделенными на "предполагаемую помощь" венесуэльцам, мигрировавшим в Колумбию", - говорится в заявлении.
Речь идет о Россане Баррере и Кэвине Рохасе, которым лидер оппозиции Хуан Гуаидо поручил управление деньгами. Эти граждане сфальсифицировали счета за отели, где должны были проживать венесуэльцы. Эти деньги были использованы в личных целях для оплаты апартаментов, алкоголя, а также для финансирования действий, дестабилизирующих ситуацию в Венесуэле.
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Генпрокурор подчеркнул, что упомянутые средства были направлены из Венесуэлы, поэтому власти страны расследуют их происхождение и порядок использования.
Во вторник министр коммуникации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что Гуаидо вместе с рядом оппозиционеров вовлечен в коррупционный сговор с целью кражи средств госкомпаний за рубежом, а также ресурсов, выделяемых в качестве гуманитарной помощи
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоВенесуэлаВ мире
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