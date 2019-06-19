ГП Венесуэлы начала расследование против оппозиции по делу о коррупции

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование в отношении оппозиционеров, подозреваемых в хищении средств, выделенных на помощь венесуэльцам, мигрировавшим в Колумбию, говорится в заявлении ведомства.

"Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил, что Генпрокуратура начала уголовное расследование в отношении двух людей по делу о коррупции при совершении операций с деньгами, выделенными на "предполагаемую помощь" венесуэльцам, мигрировавшим в Колумбию", - говорится в заявлении.

Речь идет о Россане Баррере и Кэвине Рохасе, которым лидер оппозиции Хуан Гуаидо поручил управление деньгами. Эти граждане сфальсифицировали счета за отели, где должны были проживать венесуэльцы. Эти деньги были использованы в личных целях для оплаты апартаментов, алкоголя, а также для финансирования действий, дестабилизирующих ситуацию в Венесуэле.

Генпрокурор подчеркнул, что упомянутые средства были направлены из Венесуэлы, поэтому власти страны расследуют их происхождение и порядок использования.

Во вторник министр коммуникации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что Гуаидо вместе с рядом оппозиционеров вовлечен в коррупционный сговор с целью кражи средств госкомпаний за рубежом, а также ресурсов, выделяемых в качестве гуманитарной помощи