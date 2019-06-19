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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла получила вторую партию медикаментов от Красного креста

00:42
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн – РИА Новости. Венесуэла получила вторую партию медикаментов - 24 тонны от Международного Комитета Красного креста (МККК), сообщает МИД страны.
"В международном аэропорту министр здравоохранения Карлос Альварадо и представители Красного креста получили второй груз гуманитарной помощи. Доставка 24 тонн медикаментов… осуществлена в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством и Международной федерацией Красного креста и Красного полумесяца", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения сообщил, что с прибытием этого груза общий объем предоставленной МККК помощи составил 48 тонн, а с учетом лекарств и хирургических материалов, поставляемых из России и КНР - 569 тонн.
Ранее Альварадо отмечал, что ожидает поступления 800 тонн медикаментов до конца года.
В январе в Венесуэле начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявил о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМеждународный комитет Красного КрестаВенесуэлаВ мире
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