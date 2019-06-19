Венесуэла получила вторую партию медикаментов от Красного креста

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн – РИА Новости. Венесуэла получила вторую партию медикаментов - 24 тонны от Международного Комитета Красного креста (МККК), сообщает МИД страны.

"В международном аэропорту министр здравоохранения Карлос Альварадо и представители Красного креста получили второй груз гуманитарной помощи. Доставка 24 тонн медикаментов… осуществлена в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством и Международной федерацией Красного креста и Красного полумесяца", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения сообщил, что с прибытием этого груза общий объем предоставленной МККК помощи составил 48 тонн, а с учетом лекарств и хирургических материалов, поставляемых из России и КНР - 569 тонн.

Ранее Альварадо отмечал, что ожидает поступления 800 тонн медикаментов до конца года.