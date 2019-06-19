Порванную купюру с подписью Сержа Генсбура продали за пять тысяч евро

"Моя жизнь - равносторонний треугольник": грани Сержа Генсбура Серж Генсбур, которому сегодня исполнилось бы 85, - один из самых противоречивых персонажей французской культуры 60-х и 70-х. Вечно пьяный, с неизменной сигаретой в руке, не сдерживавший себя в выражениях, он был любим самыми красивыми женщинами Европы, а публика, с восторгом принимавшая постоянные выходки артиста, боготворит его до сих пор. Проект Weekend попробовал разобраться в "двуличии" Сержа Генсбура.