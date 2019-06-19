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РИА Новости
Культура

Порванную купюру с подписью Сержа Генсбура продали за пять тысяч евро

Вчера, 04:17
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© AP Photo / Jean Jacques LevyДжейн Биркин и Серж Генсбур во время Каннского кинофестиваля, 16 мая, 1974 года
Джейн Биркин и Серж Генсбур во время Каннского кинофестиваля, 16 мая, 1974 года
© AP Photo / Jean Jacques Levy
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Половина купюры в 500 франков была продана на аукционе Sotheby’s в Париже неизвестному покупателю за пять тысяч евро, сообщает bfmtv.com.
Изначально предполагалось, что купюра уйдет с молотка за шесть тысяч евро, но, несмотря на оживление в зале, цель достигнута не была.
История половины купюры такая: Серж Генсбур порвал 500 франков в 1988 году и отдал одну часть своей знакомой, а вторую – ее подруге. "Серж Генсбур подшутил над ее прической и дал ей половинку купюры, чтобы она купила себе расческу", - рассказали в Sotheby’s.
Еще один известный случай такого небережливого обращения певца с деньгами произошел в 1984 году, когда Генсбур сжег банкноту в 500 франков перед камерами TF1 в знак протеста против "налогового шантажа".
2 апреля 2013, 11:55
"Моя жизнь - равносторонний треугольник": грани Сержа ГенсбураСерж Генсбур, которому сегодня исполнилось бы 85, - один из самых противоречивых персонажей французской культуры 60-х и 70-х. Вечно пьяный, с неизменной сигаретой в руке, не сдерживавший себя в выражениях, он был любим самыми красивыми женщинами Европы, а публика, с восторгом принимавшая постоянные выходки артиста, боготворит его до сих пор. Проект Weekend попробовал разобраться в "двуличии" Сержа Генсбура.
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КультураАукционПариж
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