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РИА Новости

Обвиняемым в избиении человека воронежским полицейским продлили арест

Вчера, 19:19
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Суд продлил содержание под стражей четырем сотрудникам полиции, обвиняемым в избиении 37-летнего жителя Воронежской области, который затем пропал без вести, сообщил во вторник Ленинский районный суд Воронежа.
Об исчезновении 37-летнего жителя села Богданово Рамонского района стало известно в середине мая прошлого года. По данным поисковых организаций, он пропал 7 мая, 6 июля поисковый отряд "Лиза Алерт Воронеж" на своей странице в соцсети сообщал, что найти мужчину не удалось.
Следствие 14 сентября сообщило о расследовании дела об убийстве по факту безвестного исчезновения 37-летнего жителя Рамонского района Воронежской области. По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо сотрудников полиции. Следствие возбудило еще одно уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", уголовные дела были объединены в одно производство. Суд 17 сентября избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Суд продлил срок содержания под стражей Шевченко А.И. по 08.09.2019 включительно... Суд продлил срок содержания под стражей Черникова В.С. до 13.07.2019 включительно... Суд продлил срок содержания под стражей Пыркова В.А. по 19.08.2019 включительно... Суд продлил срок содержания под стражей Максимова Д.Ю. по 19.08.2019 включительно", - сообщает суд.
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По данным суда, сейчас в деле сотрудников полиции фигурирует статья о превышении должностных полномочий, а местонахождение пропавшего мужчины следствием не установлено.
Суд также отмечает, что двое фигурантов также обвиняются по статье "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с использованием служебного положения".
Как сообщил суд, согласно версии следствия, 7 мая 2018 года обвиняемые, являясь сотрудниками полиции, прибыли домой к Шилову В.В., чтобы проверить его на причастность к совершению преступления, но поскольку Шилов отрицал вину, полицейские, "применяя насилие и специальные средства – наручники", отвезли его на автомобиле на ул. 45 Стрелковой Дивизии, где избили. "Совершив противоправные действия, продолжили незаконно применять в отношении Шилова В.В. специальные средства – наручники, поместили Шилова В.В. в автомобиль, после чего увезли в неизвестном направлении. Дальнейшее местонахождение Шилова В.В. следствием не установлено", - сообщил суд.
Кроме того, в тот же день обвиняемые Пырков и Максимов, "применяя насилие, незаконно проникли в квартиру по ул. 45 Стрелковой дивизии, полагая, что в данной квартире проживает гражданин, который также может быть причастен к совершению преступления", говорится в сообщении суда.
По его данным, противоправные действия полицейские прекратили после того, как жильцы квартиры позвонили и пожаловались в службу спасения "Система-112".
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