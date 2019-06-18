В Приангарье призвали включить ликвидацию ртутного производства в нацпроект

ИРКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Мероприятия по ликвидации цеха ртутного производства бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области необходимо включить в нацпроект "Экология", сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора – председателя правительства Приангарья Руслана Болотова.

Болотов принял участие в выездном совещании с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой по вопросу неблагоприятной экологической ситуации на территории промышленной площадки ООО "Усольехипром" и ООО "Усолье-Сибирский силикон".

В 2017 году "Усольехимпром" был признан банкротом. Обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило. Полномочия передали правительству Иркутской области. В ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского ввела в городе режим ЧС из-за того, что с промышленной площадки бывшего химкомбината в город нелегально вывозились металлические емкости с остатками ядохимикатов, которые представляли угрозу для населения. В феврале 2019 года в Иркутской области ввели режим повышенной готовности, с территории бывшего химкомбината было вывезено более тысячи емкостей с ртутью. В настоящее время угроза химического отравления снята, работы проведены на средства областного резервного фонда. Территория комбината круглосуточно охраняется и патрулируется.

"На данном этапе ключевая задача касается цеха ртутного электролиза. Это прохождение экспертизы, получение положительного заключения, включение мероприятия по ликвидации цеха ртутного производства в нацпроект "Экология", - подчеркнул Руслан Болотов.

В Минприроды России направлены предложения для включения мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза в федеральный проект "Чистая страна" на 2019-2021 годы в рамках национального проекта "Экология".