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РИА Новости
Иркутская область

В Приангарье призвали включить ликвидацию ртутного производства в нацпроект

Вчера, 18:41
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© Фото : Правительство Иркутской областиВид на предприятие "Усольехимпром"
Вид на предприятие Усольехимпром
© Фото : Правительство Иркутской области
ИРКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Мероприятия по ликвидации цеха ртутного производства бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области необходимо включить в нацпроект "Экология", сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора – председателя правительства Приангарья Руслана Болотова.
Болотов принял участие в выездном совещании с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой по вопросу неблагоприятной экологической ситуации на территории промышленной площадки ООО "Усольехипром" и ООО "Усолье-Сибирский силикон".
В 2017 году "Усольехимпром" был признан банкротом. Обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило. Полномочия передали правительству Иркутской области. В ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского ввела в городе режим ЧС из-за того, что с промышленной площадки бывшего химкомбината в город нелегально вывозились металлические емкости с остатками ядохимикатов, которые представляли угрозу для населения. В феврале 2019 года в Иркутской области ввели режим повышенной готовности, с территории бывшего химкомбината было вывезено более тысячи емкостей с ртутью. В настоящее время угроза химического отравления снята, работы проведены на средства областного резервного фонда. Территория комбината круглосуточно охраняется и патрулируется.
"На данном этапе ключевая задача касается цеха ртутного электролиза. Это прохождение экспертизы, получение положительного заключения, включение мероприятия по ликвидации цеха ртутного производства в нацпроект "Экология", - подчеркнул Руслан Болотов.
21 мая, 15:02
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В Минприроды России направлены предложения для включения мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза в федеральный проект "Чистая страна" на 2019-2021 годы в рамках национального проекта "Экология".
Площадь территории ООО "Усольехимпром" составляет 610 гектаров, из них в собственности региона находится чуть более одного гектара. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них – частная собственность. Только после решения имущественных вопросов станет возможно дальнейшее обследование территории и промышленных цехов предприятия-банкрота.
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