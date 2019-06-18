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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковной Балашихе построят детский сад на 110 мест

Вчера, 17:59
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест откроют в 2020 году в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Согласно проектной документации, в трехэтажном здании разместятся групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и технические помещения", - цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.

Проект реализуются в рамках государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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