Защита сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на формулировку обвинения

Адвокаты указывают, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили в условиях многолетней психотравмирующей ситуации. "В течение нескольких лет Хачатурян М. С. систематически применял к дочерям физическое и сексуальное насилие, пользуясь их зависимостью от него. Действия отца причинили серьезный ущерб психике девушек, что подтверждается заключениями экспертов", - сказано в заявлении защиты.

"Наши подзащитные являются жертвами жестокого насилия и циничной безнаказанности, и не могут быть привлечены к ответственности за убийство по предварительному сговору... На данный момент никем не оспаривается, что девушки жили в условиях, когда каждая из них постоянно испытывала угрозы собственной жизни и жизни своих сестер. В условиях относительной изоляции они были уверены в невозможности получить внешнюю помощь, что делало ситуацию безвыходной. Мы продолжаем настаивать на полной невиновности девушек, так как их действия были направлены на то, чтобы остановить неизбежные страшные преступления, которые совершались против них", - сказано в заявлении.