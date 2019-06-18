Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Судебные приставы были шокированы идеей убрать ограждения из залов судов, заявил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Москве Сергей Замородских.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Эту тему также ранее поднимала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Для нас инициатива убрать заграждения из залов судов была шоком, потому что приставы отвечают за всех в зале", - сказал Замородских на заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы.

По его мнению, обеспечить безопасность участников процесса и зрителей без ограждений приставы не смогут.

На этом же заседании заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин рассказал, что клеток не было ни в дореволюционной России, ни в Советском союзе. "Впервые клетка в России была установлена на процессе над Андреем Чикатило", - сказал Фомин, отметив, что это было сделано по приказу министра внутренних дел.