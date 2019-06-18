Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T17:37Z
https://ria.ru/20190618/1555676434.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149663/77/1496637731_0:283:2954:1944_1036x0_80_0_0_37480346f69efd02a3ccccaff8a679c5.jpg
РИА Новости

Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП

Вчера, 17:37
2103
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКлетка для обвиняемых в зале суда
Клетка для обвиняемых в зале суда
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Клетка для обвиняемых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Судебные приставы были шокированы идеей убрать ограждения из залов судов, заявил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Москве Сергей Замородских.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Эту тему также ранее поднимала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Рассмотрение прошения осужденной Евгении Васильевой об УДО
27 марта, 20:38
Москалькова надеется, что клетки в судах запретят в этом году
"Для нас инициатива убрать заграждения из залов судов была шоком, потому что приставы отвечают за всех в зале", - сказал Замородских на заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы.
По его мнению, обеспечить безопасность участников процесса и зрителей без ограждений приставы не смогут.
На этом же заседании заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин рассказал, что клеток не было ни в дореволюционной России, ни в Советском союзе. "Впервые клетка в России была установлена на процессе над Андреем Чикатило", - сказал Фомин, отметив, что это было сделано по приказу министра внутренних дел.
По словам судьи, клетка была установлена не для защиты от подсудимого, а чтобы избежать самосуда со стороны родственников погибших. Постепенно клетки распространились и теперь ими оборудованы все суды.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото
31 мая 2017, 18:42
Глава СПЧ выступил против помещения подсудимых в "клетки" в зале суда
29103135
Обсудить 0
Федеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
РИА
Новости
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Лента
новостей
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде
Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде
Принц Уильям
Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
Полет новейшего истребителя пятого поколения Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
Верховный суд поддержал отмену клеток в залах судов
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
Лента новостейМолния