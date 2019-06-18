В Ереване перенесли заседание суда по делу экс-президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Судья Апелляционного суда Армении Армен Даниелян отложил заседание по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна на среду, передает корреспондент РИА Новости.

"Заседание суда откладывается и будет возобновлено завтра в 09.15 (08.15 мск)", - сказал Даниелян.

Суд рассматривает сразу два вопроса, касающиеся Кочаряна, – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.