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РИА Новости

В Ереване перенесли заседание суда по делу экс-президента Кочаряна

Вчера, 17:23
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВторой президент Армении Роберт Кочарян
Второй президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Второй президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Судья Апелляционного суда Армении Армен Даниелян отложил заседание по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна на среду, передает корреспондент РИА Новости.
"Заседание суда откладывается и будет возобновлено завтра в 09.15 (08.15 мск)", - сказал Даниелян.
Суд рассматривает сразу два вопроса, касающиеся Кочаряна, – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Роберт Кочарян
14 июня, 17:38
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Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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