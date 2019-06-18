Мусульмане России презентовали уникальный перевод книги ХIV века

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Известное мусульманское сочинение "Нахдж ал-Фарадис" ("Путь в рай") представили исламской общине в городе Болгар (Республика Татарстан) в рамках ежегодного съезда мусульманских религиозных деятелей России.
По словам первого зампреда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушана Аббясова, исследованию данного труда было посвящено несколько лет.
"Наша задача – это презентация данного труда ХIV века, адресованная не только мусульманской, а для всей российской общественности. Возвращение исламского богословского наследия России для анализа и их пристального изучения –одна из наших целей", - сказал РИА Новости Рушан Аббясов на состоявшемся круглом столе, где была презентована книга "Нахдж ал-Фарадис".
По словам религиозного деятеля, ДУМ РФ и Совет муфтиев России (СМР) и дальше продолжит издавать классическую богословскую литературу.
"Нам надо найти возможность, позволяющую использовать идеи исторических трудов в современной религиозной образовательной системе", - считает он.
Перевод "Нахдж ал-Фарадис" подготовлен СМР и Центром исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им Ш. Марджани Республики Татарстан.-