Мусульмане России презентовали уникальный перевод книги ХIV века

Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены"

© Фото : Татьяна Ломовская Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены"

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Известное мусульманское сочинение "Нахдж ал-Фарадис" ("Путь в рай") представили исламской общине в городе Болгар (Республика Татарстан) в рамках ежегодного съезда мусульманских религиозных деятелей России.

По словам первого зампреда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушана Аббясова, исследованию данного труда было посвящено несколько лет.

"Наша задача – это презентация данного труда ХIV века, адресованная не только мусульманской, а для всей российской общественности. Возвращение исламского богословского наследия России для анализа и их пристального изучения –одна из наших целей", - сказал РИА Новости Рушан Аббясов на состоявшемся круглом столе, где была презентована книга "Нахдж ал-Фарадис".

По словам религиозного деятеля, ДУМ РФ и Совет муфтиев России (СМР) и дальше продолжит издавать классическую богословскую литературу.

"Нам надо найти возможность, позволяющую использовать идеи исторических трудов в современной религиозной образовательной системе", - считает он.