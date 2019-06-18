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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Титов: в структуре российско-китайской торговли идут серьезные изменения

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 18 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Сегодня в структуре российско-китайской торговли идут серьезные изменения. Важную роль в диверсификации структуры товарооборота играют компании малого бизнеса, заявил журналистам в кулуарах Национальной китайской выставки потребительских товаров в Москве уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов Борис Титов.

"Сегодня самые высокие показатели за всю историю, мы преодолели планку в 100 миллиардов долларов. Это рекорд. Конечно, пока структура торговли носит по-прежнему несколько сырьевой характер с нашей стороны, из Китая же идет больше товаров широкого народного потребления, оборудования", - сказал он.

Тем не менее, сегодня идут очень серьезные изменения в структуре торговли, отметил Титов.
"Из России в Китай пошло намного больше продовольственных продуктов. Китай только что открыл свой рынок для российского мяса птицы, происходит изменение в области зерновых товаров, сельскохозяйственной продукции. Для Китая сегодня уже норма иметь российские продукты, они считаются экологичными на китайском рынке", - сказал он.
Диверсификации структуры товарооборота способствуют такие выставки, как Национальная китайская выставка потребительских товаров, считает Титов.
"Те китайские компании, которые на выставке услышали о возможности делать бизнес в России, и российские, которые услышали о возможности делать бизнес в Китае, уже следующим шагом делают предложения своих товаров, услуг, ищут партнеров. Этот процесс идет", - сказал Титов, отвечая на вопрос информагентства "Спутник" как меняется структура товарооборота.
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По словам Титова, нельзя недооценивать малый бизнес в процессе изменения структуры товарооборота между Россией и Китаем
"Это тысячи компаний уже сегодня. Только в России зарегистрировано официально более 5 тыс. компаний с китайскими учредителями, физическими лицами. Китайские компании присутствуют во всех регионах России, в некоторых регионах они уже составляют достаточно большую часть экономики", - сказал он.
Россия от этого только выигрывает, добавил Титов.
По итогам 2018 года объем российско-китайской торговли вырос на 27% и составил 107,06 миллиарда долларов.
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