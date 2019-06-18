Титов: в структуре российско-китайской торговли идут серьезные изменения

МОСКВА, 18 июн - " Проект "Россия-Китай: главное . Сегодня в структуре российско-китайской торговли идут серьезные изменения. Важную роль в диверсификации структуры товарооборота играют компании малого бизнеса, заявил журналистам в кулуарах Национальной китайской выставки потребительских товаров в Москве уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов Борис Титов.

"Сегодня самые высокие показатели за всю историю, мы преодолели планку в 100 миллиардов долларов. Это рекорд. Конечно, пока структура торговли носит по-прежнему несколько сырьевой характер с нашей стороны, из Китая же идет больше товаров широкого народного потребления, оборудования", - сказал он.

Тем не менее, сегодня идут очень серьезные изменения в структуре торговли, отметил Титов.

"Из России в Китай пошло намного больше продовольственных продуктов. Китай только что открыл свой рынок для российского мяса птицы, происходит изменение в области зерновых товаров, сельскохозяйственной продукции. Для Китая сегодня уже норма иметь российские продукты, они считаются экологичными на китайском рынке", - сказал он.

Диверсификации структуры товарооборота способствуют такие выставки, как Национальная китайская выставка потребительских товаров, считает Титов.

"Те китайские компании, которые на выставке услышали о возможности делать бизнес в России, и российские, которые услышали о возможности делать бизнес в Китае, уже следующим шагом делают предложения своих товаров, услуг, ищут партнеров. Этот процесс идет", - сказал Титов, отвечая на вопрос информагентства "Спутник" как меняется структура товарооборота.

По словам Титова, нельзя недооценивать малый бизнес в процессе изменения структуры товарооборота между Россией и Китаем

"Это тысячи компаний уже сегодня. Только в России зарегистрировано официально более 5 тыс. компаний с китайскими учредителями, физическими лицами. Китайские компании присутствуют во всех регионах России, в некоторых регионах они уже составляют достаточно большую часть экономики", - сказал он.

Россия от этого только выигрывает, добавил Титов.