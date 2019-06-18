Трамп анонсировал переговоры с китайским лидером на G20

На прошлой неделе Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Позднее он сообщил, что не устанавливает крайних сроков для введения новых пошлин и выразил уверенность, что Китай в конечном счете заключит торговую сделку с США.