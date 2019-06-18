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РИА Новости

Трамп анонсировал переговоры с китайским лидером на G20

Вчера, 16:54
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© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, FileВстреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, File
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20.
"Провел очень хорошую телефонную беседу с председателем Китая Си. Мы проведем расширенную встречу на следующей неделе на G-20 в Японии", - написал Трамп в Twitter.
По его словам, до встречи двух лидеров представители двух стран "начнут переговоры".
На прошлой неделе Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Позднее он сообщил, что не устанавливает крайних сроков для введения новых пошлин и выразил уверенность, что Китай в конечном счете заключит торговую сделку с США.
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