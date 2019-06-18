Моргулов провел переговоры с замглавы МИД Филиппин

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с филиппинским коллегой Энрике Манало перспективы наращивания двустороннего сотрудничества и повестку дня с акцентом на взаимодействие в формате Россия-АСЕАН, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщается на сайте МИД РФ, консультации Моргулова и Манало состоялись 18 июня.
"Стороны предметно обсудили состояние и перспективы наращивания российско-филиппинского сотрудничества в ключевых сферах, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня с акцентом на взаимодействие в формате Россия-АСЕАН", - отметили в министерстве.
АСЕАН - региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Организация была образована 8 августа 1967 года в Бангкоке (Таиланд). Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999). Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. Партнерами по диалогу являются Китай, Индия, Япония, Пакистан, Россия, Республика Корея, Новая Зеландия, Монголия, Австралия, США, Турция и Канада. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации.