Моргулов провел переговоры с замглавы МИД Филиппин

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с филиппинским коллегой Энрике Манало перспективы наращивания двустороннего сотрудничества и повестку дня с акцентом на взаимодействие в формате Россия-АСЕАН, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщается на сайте МИД РФ, консультации Моргулова и Манало состоялись 18 июня.

"Стороны предметно обсудили состояние и перспективы наращивания российско-филиппинского сотрудничества в ключевых сферах, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня с акцентом на взаимодействие в формате Россия-АСЕАН", - отметили в министерстве.