Премьер-министры Франции и России обсудят Сирию и Украину

ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Премьер-министры Франции и России Эдуар Филипп и Дмитрий Медведев в ходе встречи 24 июня в Гавре обсудят региональные кризисы, в том числе в Сирии и на Украине, экономические вопросы, сообщает пресс-служба французского премьера.

"Премьер-министр примет своего российского коллегу Дмитрия Медведева в Гавре для проведения переговоров, за которыми последует пресс-конференция и рабочий ужин. Эта встреча станет возможностью для продолжения диалога на уровне глав правительств два году спустя после того, как Владимир Путин был принят в Версале президентом республики (Эммануэлем Макроном - ред.) ", - говорится в коммюнике.