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РИА Новости

Премьер-министры Франции и России обсудят Сирию и Украину

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПремьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Премьер-министры Франции и России Эдуар Филипп и Дмитрий Медведев в ходе встречи 24 июня в Гавре обсудят региональные кризисы, в том числе в Сирии и на Украине, экономические вопросы, сообщает пресс-служба французского премьера.
"Премьер-министр примет своего российского коллегу Дмитрия Медведева в Гавре для проведения переговоров, за которыми последует пресс-конференция и рабочий ужин. Эта встреча станет возможностью для продолжения диалога на уровне глав правительств два году спустя после того, как Владимир Путин был принят в Версале президентом республики (Эммануэлем Макроном - ред.) ", - говорится в коммюнике.
"Они обсудят региональные кризисы, в частности Сирию и Украину, экономические вопросы, французские компании, широко присутствующие в России", - отмечает пресс-служба Филиппа.
Николай Федоров
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Эдуар ФилиппДмитрий МедведевФранцияСирияРоссияУкраинаВ мире
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