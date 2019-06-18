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РИА Новости

Медведчук рассказал о планах своей партии по восстановлению мира в Донбассе

Вчера, 15:49
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что концепция партии по восстановлению мира в Донбассе предусматривает возвращение неподконтрольных Киеву территорий вместе с их гражданами, политсила не рассматривает капитуляцию Украины.
"В нашем плане-концепции о мире нет капитуляции, нет сдачи интересов страны и тем более нет никакой сдачи территории! Там есть возвращение территорий с людьми", - написал Медведчук на своей странице в Twitter во вторник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Вчера, 14:39
Депутат Рады считает, что Зеленский "поставил крест" на мире в Донбассе
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Виктор МедведчукУкраинаВ мире
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