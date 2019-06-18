Германия выступает за мирное решение конфликта с Ираном, заявила Меркель

БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Конфликтная ситуация с Ираном должна быть решена мирным путем, Берлин находится в тесном контакте с американскими партнерами по этой теме, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Есть существенные доказательства, но это не удерживает меня от слов, что нам нужно приложить все усилия, чтобы решить конфликтную ситуацию с Ираном мирным путем. За это выступает Германия, ради этого глава МИД ФРГ посетил Иран, и мы находимся в тесном контакте с американскими партнерами", - сказала Меркель.

Она добавила, что "ситуация очень серьезна", но Германия приложит "все усилия, чтобы оказать влияние на все стороны", в том числе на Иран. Отказ от соблюдения соглашение по ядерной программы со стороны Тегерана "будет иметь последствия", подчеркнула канцлер.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.

В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.