Зеленский обсудил с Меркель пути достижения мира в Донбассе

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель пути достижения мира в Донбассе.
Во вторник Зеленский прибыл с однодневным визитом в Германию.
"Сегодня мы обговорили ряд важных вопросов, в первую очередь достижение мира в Донбассе", - заявил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Меркель.
По его словам, канцлер заверила, что позиция Германии является неизменной. "Это поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины", - добавил президент.