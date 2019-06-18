Зеленский обсудил с Меркель пути достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель пути достижения мира в Донбассе.

Во вторник Зеленский прибыл с однодневным визитом в Германию.

"Сегодня мы обговорили ряд важных вопросов, в первую очередь достижение мира в Донбассе", - заявил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Меркель.