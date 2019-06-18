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РИА Новости

Зеленский обсудил с Меркель пути достижения мира в Донбассе

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель пути достижения мира в Донбассе.
Во вторник Зеленский прибыл с однодневным визитом в Германию.
"Сегодня мы обговорили ряд важных вопросов, в первую очередь достижение мира в Донбассе", - заявил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Меркель.
По его словам, канцлер заверила, что позиция Германии является неизменной. "Это поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины", - добавил президент.
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