Зеленский призвал агитирующих снять санкции с России побывать в Донбассе

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал тех, кто агитирует за снятие санкций с России, побывать в Донбассе и лично убедиться в последствиях войны.
"Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили стать рядом с нами, чтобы возобновить право и справедливость в Европе. Но это единственный бескровный путь возобновления мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца… Тех, кто агитирует за снятия санкций призываю побывать в Донбассе и убедиться, сколько зла принесла людям эта война", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам встречи в Берлине.
Он также заявил, что не сомневался поддержке официального Берлина и поблагодарил Меркель за такую позицию.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.