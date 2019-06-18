Зеленский призвал агитирующих снять санкции с России побывать в Донбассе

"Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили стать рядом с нами, чтобы возобновить право и справедливость в Европе. Но это единственный бескровный путь возобновления мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца… Тех, кто агитирует за снятия санкций призываю побывать в Донбассе и убедиться, сколько зла принесла людям эта война", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам встречи в Берлине.