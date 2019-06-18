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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородская область поможет разработке программы поддержки моногородов

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Нижегородская область планирует активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое 18 июня в Москве провел вице-премьер правительства России Виталий Мутко. Одной из главных тем заседания стала поддержка моногородов. Как подчеркнул Мутко, сейчас разработан проект новой программы поддержки моногородов России, которых в стране более 300. Предыдущая программа поддержки заканчивается в этом году. В ходе заседания была отмечена ее эффективность и необходимость принятия новой программы. В работу по ее подготовке предложено включиться регионам.
"В Нижегородской области 12 монотерриторий, и потребность в комплексной федеральной поддержке очень велика. Мы намерены внимательно изучить проект программы и при необходимости выдвинуть свои предложения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина по итогам заседания.
По его словам, в регионе уже выполнены все задачи, запланированные в рамках реализации федеральной программы по комплексному развитию моногородов.
"Всего за 2016-2018 годы было создано более 8 тысяч новых рабочих мест, что почти в 2 раза превысило утвержденное целевое значение. При этом плановые значения перевыполнены всеми моногородами области. В 2019 году планируется создание ещё около 2 тысяч рабочих мест. В результате уровень регистрируемой безработицы во всех моногородах Нижегородской области существенно ниже среднероссийского", - отметил Никитин.
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Он также заявил о "серьезном росте инвестиционной активности".
"По итогам 2016-2018 годов в экономику моногородов вложено 58 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, в текущем году планируется привлечь еще около 20 миллиардов рублей. Активно используется в Нижегородской области такой механизм поддержки городов как создание территорий опережающего социально-экономического развития. ТОСЭР созданы в двух моногородах - Володарске и Решетихе. Это позволит привлечь на территории около 30 инвесторов с общим объемом инвестиций около 2 миллиардов руб. При реализации проектов планируется создать порядка 950 новых рабочих мест", - подчеркнул Никитин.
Также губернатор рассказал о том, что значительные средства на поддержку моногородов направляются и из регионального бюджета.
"Всего на мероприятия в рамках региональной программы развития моногородов выделяется более 300 миллионов рублей ежегодно. Эти средства направляются на развитие инженерной инфраструктуры, малого бизнеса, здравоохранения, культуры, образования, поддержку сельского хозяйства и занятости населения. Повысить комфорт жизни в моногородах помогают федеральные программы благоустройства. Яркий пример в Нижегородской области – Выкса, где уже стартовала реализация проекта, победившего во всероссийском конкурсе, который проводит Минстрой РФ", - сказал Никитин.
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Нижегородская областьВиталий МуткоГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
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