Нижегородская область поможет разработке программы поддержки моногородов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Нижегородская область планирует активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов, заявил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое 18 июня в Москве провел вице-премьер правительства России Виталий Мутко. Одной из главных тем заседания стала поддержка моногородов. Как подчеркнул Мутко, сейчас разработан проект новой программы поддержки моногородов России, которых в стране более 300. Предыдущая программа поддержки заканчивается в этом году. В ходе заседания была отмечена ее эффективность и необходимость принятия новой программы. В работу по ее подготовке предложено включиться регионам.

"В Нижегородской области 12 монотерриторий, и потребность в комплексной федеральной поддержке очень велика. Мы намерены внимательно изучить проект программы и при необходимости выдвинуть свои предложения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина по итогам заседания.

По его словам, в регионе уже выполнены все задачи, запланированные в рамках реализации федеральной программы по комплексному развитию моногородов.

"Всего за 2016-2018 годы было создано более 8 тысяч новых рабочих мест, что почти в 2 раза превысило утвержденное целевое значение. При этом плановые значения перевыполнены всеми моногородами области. В 2019 году планируется создание ещё около 2 тысяч рабочих мест. В результате уровень регистрируемой безработицы во всех моногородах Нижегородской области существенно ниже среднероссийского", - отметил Никитин.

Он также заявил о "серьезном росте инвестиционной активности".

"По итогам 2016-2018 годов в экономику моногородов вложено 58 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, в текущем году планируется привлечь еще около 20 миллиардов рублей. Активно используется в Нижегородской области такой механизм поддержки городов как создание территорий опережающего социально-экономического развития. ТОСЭР созданы в двух моногородах - Володарске и Решетихе. Это позволит привлечь на территории около 30 инвесторов с общим объемом инвестиций около 2 миллиардов руб. При реализации проектов планируется создать порядка 950 новых рабочих мест", - подчеркнул Никитин.

Также губернатор рассказал о том, что значительные средства на поддержку моногородов направляются и из регионального бюджета.