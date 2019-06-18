Житель Нижнего Новгорода получил 9,5 лет колонии за стрельбу в кафе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, устроивший стрельбу в городском кафе, в результате чего один человек погиб, получил 9,5 лет колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что 24 февраля 2018 года мужчина приехал в кафе в Автозаводском районе города, где по малозначительному поводу поссорился с одним из посетителей, который в ходе ссоры ударил его. Обидевшись, подсудимый съездил домой за охотничьим карабином. Вернувшись в кафе, он несколько раз выстрелил в обидчика и стоявших вместе с ним посетителей, после чего скрылся. Один из пострадавших был госпитализирован, но в тот же день скончался от ранений. Еще один получивший ранение остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
"В ходе предварительного расследования обвиняемый был заключен под стражу. Вину в преступлении он признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК.