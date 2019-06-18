Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T13:05Z
https://ria.ru/20190618/1555663570.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Житель Нижнего Новгорода получил 9,5 лет колонии за стрельбу в кафе

Вчера, 13:05
458
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, устроивший стрельбу в городском кафе, в результате чего один человек погиб, получил 9,5 лет колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что 24 февраля 2018 года мужчина приехал в кафе в Автозаводском районе города, где по малозначительному поводу поссорился с одним из посетителей, который в ходе ссоры ударил его. Обидевшись, подсудимый съездил домой за охотничьим карабином. Вернувшись в кафе, он несколько раз выстрелил в обидчика и стоявших вместе с ним посетителей, после чего скрылся. Один из пострадавших был госпитализирован, но в тот же день скончался от ранений. Еще один получивший ранение остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
"В ходе предварительного расследования обвиняемый был заключен под стражу. Вину в преступлении он признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК.
13 июня, 13:43
Следователи завели дело после конфликта со стрельбой во Владикавказе
410100
Обсудить 0
Нижний НовгородПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники полиции в Чемодановке
В Чемодановке и двух соседних селах отменили сухой закон
РИА
Новости
СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
УФСИН проводит проверку после инцидента с Шестуном в СИЗО
В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
Лента
новостей
Въезд в Чемодановку
После конфликта в Чемодановке в Астраханскую область уехали 43 человека
В США вынесли приговор миллионеру за гибель рабочего, рывшего ему бункер
В Лондоне убили россиянина
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию отцу, чью дочь увезли из Финляндии
В Ижевске экс-полицейского осудили на семь лет за сфабрикованное дело
Террористы убили трех водителей комбайнов в провинции Хомс
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Индийский иллюзионист Чанчал Лахири во время исполнения трюка в Калькутте. 16 июня 2019
Пропавший при выполнении трюка под водой индийский фокусник найден мертвым
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Шестун порезал руку в СИЗО во время заседания суда
Орудие убийства
"Убью первого, кто выйдет": из-за чего москвич зарубил соседку по даче
Мужчина у здания Басманного суда в Москве
В Москве аферист попросился в клетку суда, испугавшись разгневанных бабушек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
Лента новостейМолния