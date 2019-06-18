Житель Нижнего Новгорода получил 9,5 лет колонии за стрельбу в кафе

Следствием и судом установлено, что 24 февраля 2018 года мужчина приехал в кафе в Автозаводском районе города, где по малозначительному поводу поссорился с одним из посетителей, который в ходе ссоры ударил его. Обидевшись, подсудимый съездил домой за охотничьим карабином. Вернувшись в кафе, он несколько раз выстрелил в обидчика и стоявших вместе с ним посетителей, после чего скрылся. Один из пострадавших был госпитализирован, но в тот же день скончался от ранений. Еще один получивший ранение остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.