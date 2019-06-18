Плахотнюк должен ответить за попытку узурпации власти, считают в Молдавии

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил журналистам, что председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк должен быть привлечен к ответственности за попытку узурпации власти.

Ранее сообщалось, что Нэстасе обратился в прокуратуру с запросом о начале процедуры по снятию депутатской неприкосновенности с Плахотнюка.

"В качестве министра внутренних дел я обратился в Генеральную прокуратуру, сообщил о попытке узурпации власти, попросил завести уголовное дело, которое должно привести к привлечению ответственности всех, кто виноват в попытке узурпации власти, в том числе и снятию парламентской неприкосновенности с Владимира Плахотнюка. Именно он стоял у истоков этой попытки", - заявил журналистам Нэстасе.

Он считает необходимым привлечь к ответственности и судей Конституционного суда, которые сначала принимали спорные решения, а затем их пересматривали.

Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.